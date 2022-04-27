По словам министра обороны Турции, прекращение боевых действий крайне важно для гуманитарной ситуации, которая сильно ухудшается.

Турция надеется, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Путина состоится в "ближайшие дни". Как заявил, министр обороны Турции Хулуси Акар, в процессе подготовки переговоров еще есть проблемные ситуации.

Об этом он рассказал после Заседания Консультативной группы по обороне и безопасности для Украины, которое состоялось на базе НАТО в Рамштайне, передает Anadolu.

Акар отметил, на консультационной встрече представители более 40 стран обменились мнениями и обсудили дальнейший план действий по обороне Украины. Турция внимательно следит за развитием событий, отметил министр обороны.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием событий. Судя по полученным новостям, есть некоторые проблемные ситуации. Как и все страны, мы прилагаем различные усилия для их преодоления. Нам нужно открыться. Таким образом, мы считаем, что мирные решения могут быть найдены легче", - указал Акар.

Турция выразила свою позицию касательно сложившейся ситуации, заявил министр обороны. Акар также отметил, что президент его страны Реджеп Эрдоган много раз встречался с Путиным и Зеленским.

"Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни. Как Турция, мы продолжаем вносить свой вклад во все, что необходимо сделать, включая посредничество", - заявил министр обороны Турции.

Также Акар рассказал, обсуждался ли на встрече в Рамштайне вопрос возможного прекращения огня в Украине. По словам министра обороны Турции, прекращение боевых действий крайне важно для гуманитарной ситуации, которая сильно ухудшается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что 26 апреля на авиабазе Рамштайн состоялась встреча министров обороны 40 стран-союзников в Германии. После нее США заявили, что готовы "сдвинуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить РФ.

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