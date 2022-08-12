Как считает британец, к переговорам президента РФ может принудить неудача на юге Украины и единство западных партнеров Киева.

Президент России Владимир Путин может пойти на мирные переговоры с Украиной примерно в ноябре 2022. Это будет возможно в случае получения ВСУ стратегического преимущества на Херсонщине.

Такое мнение высказал британский эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш в колонке на NV.ua.

По его словам, если Путин хочет сохранить на НАТО хотя бы какое-то влияние, то ему придется договариваться как с Западом, так и с Украиной. Вероятно, что это может произойти уже к зиме, поскольку военный потенциал России существенно истощился, а наступление замедлилось. По мнению Эша, многое будет зависеть от битвы за Херсон.

"Наиболее вероятным является то, что битва за Херсон закончится в течение следующих нескольких месяцев, а затем, после первой попытки осенью нагнуть Европу по энергетическому вопросу, Путин предложит какой-то мир — примерно - в ноябре. Мяч будет на стороне Украины - согласиться ли снова на плохой мир (как это было с "Минском-1" или "Минском-2") - или продолжать борьбу. У меня такое ощущение, что на этот раз вокруг Украины гораздо больше единства и решимости бороться, пока не будет возвращено гораздо больше территории - юг, Запорожье и порты на Херсонщине — ключевые. Это то, что может обеспечить Украине укрепление мира", - пишет эксперт.

Эш подчеркнул, что по сравнению с условиями, при которых подписывались "Минск-1" и "Минск-2", новые договоренности будут заключаться либо на условиях равенства, либо при преимуществе украинской стороны. В первую очередь, это связано с тем, что военная мощь обеих сторон сейчас существенно отличается от той, которая была в 2014 году. Украина при поддержке Запада получила необходимые вооружения и имеет преимущество в "общей военной динамике".

Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать свои территории. А если Россия попытается аннексировать временно захваченные регионы на юге с помощью так называемых "референдумов", то переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии ВВС Украина вернется к переговорам с Россией когда будет видно реальную отправную точку вместо кремлевского ультиматума.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что шанс для переговоров с Россией возможен только с партнерами Украины за столом.

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