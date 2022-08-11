Он подчеркнул, что" Минска-3 " не будет точно!

Шанс для переговоров с Россией возможен только с партнерами Украины за столом.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью "Украинской правде".

Он подчеркнул, что в случае проведения псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украина не будет говорить ни о каких переговорах. Сейчас, поскольку переговоров нет, то давать оценку переговорной позиции нет смысла.

"Но я хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен лишь при условии, если за столом сидят наши партнеры. Потому что вести разговор с россиянами и получить "Минск-3" - нет никакого смысла", – добавил он.

Резников рассказал, что в последний раз участвовал в переговорах за день до того, как армия врага объявила об отходе от Киева.

Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать свои территории. А если Россия попытается аннексировать временно захваченные регионы на юге с помощью так называемых "референдумов", то переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии ВВС, Украина вернется к переговорам с Россией, когда будет видно реальную отправную точку вместо кремлевского ультиматума.

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