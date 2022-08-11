Шанс для переговоров с Россией возможен только с партнерами Украины за столом.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью "Украинской правде".
Он подчеркнул, что в случае проведения псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украина не будет говорить ни о каких переговорах. Сейчас, поскольку переговоров нет, то давать оценку переговорной позиции нет смысла.
"Но я хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен лишь при условии, если за столом сидят наши партнеры. Потому что вести разговор с россиянами и получить "Минск-3" - нет никакого смысла", – добавил он.
Резников рассказал, что в последний раз участвовал в переговорах за день до того, как армия врага объявила об отходе от Киева.
Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать свои территории. А если Россия попытается аннексировать временно захваченные регионы на юге с помощью так называемых "референдумов", то переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.
Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии ВВС, Украина вернется к переговорам с Россией, когда будет видно реальную отправную точку вместо кремлевского ультиматума.