Эту претензию президенту якобы необходимо адресовать украинцам, которые "не хотят жить в его стране", заявили в Кремле.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры будут закрыты в случае проведения Россией псевдореферендумов на захваченных территориях.

Об этом сообщает пропагандистское "РИА Новости".

"Дело в том, что эти планы у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Здесь, очевидно, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается - к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России", - заявил Песков.

По его словам, обращаться с заявлением о России и диктаторского режима Путина якобы неправильно.

"Нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране", - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать свои территории. А если Россия попытается аннексировать временно захваченные регионы на юге с помощью так называемых "референдумов", то переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

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