Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры будут закрыты в случае проведения Россией псевдореферендумов на захваченных территориях.
Об этом сообщает пропагандистское "РИА Новости".
"Дело в том, что эти планы у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Здесь, очевидно, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается - к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России", - заявил Песков.
По его словам, обращаться с заявлением о России и диктаторского режима Путина якобы неправильно.
"Нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране", - заявил Песков.
Как сообщал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать свои территории. А если Россия попытается аннексировать временно захваченные регионы на юге с помощью так называемых "референдумов", то переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.