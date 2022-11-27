Беларуский прихвостень Путина заявил о желании США уничтожить Россию.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко нашел причину, из-за которой Киев и Москва нем идут на переговоры. По его мнению, во всем виноваты США.

Он заявил в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия-1", что Вашингтон не разрешает украинскому руководству сесть за стол переговоров с российской стороной. Лукашенко уверен, что так США хотят уничтожить Россию и подобраться к Китаю

"Если вы имеете в виду руководство Украины, то абсолютно точно ему не дают. Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию", - заверил беларуский политик.

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Роль Беларуси в войне против Украины - что известно

Официальный Минск помогает Москве уничтожать украинские города. Власти Беларуси предоставила российской армии территорию страны для наступления, а также для ракетных ударов.

При этом Александр Лукашенко поначалу отрицал участие Беларуси в войне против Украины, но в октября признал причастность Минска, а уже 10 октября он объявил о развертывании совместной российско-беларуской группировки

Кроме того, беларуский диктатор попытался убедить официальный Киев сдать страну Путину, угрожая "полным уничтожением". При этом он рассыпался угрозами и в адрес Европы якобы из-за готовящегося нападения на Беларусь.

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