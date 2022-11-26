В то же время белорусские СМИ заявляют, что Макей умер из-за инфаркта.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей мог скончаться от отравления.

В своем аккаунте в Twitter он сообщил, что этот случай мог стать сигналом самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей, 64 года. Ходят слухи, что его могли отравить. Макея называли возможным преемником Лукашенко. Он был одним из немногих, кто не находился под российским влиянием. Говорят, что это может быть намеком Лукашенко", – написал он.

Видео дня

При этом белорусские СМИ называют другую версию. Как пишет издание "Наша Ніва", вероятно, причиной смерти Макея стал инфаркт. Когда это произошло, Макей находился дома в Дроздах.

"Насколько известно, он не обратился вовремя к медикам, так как не воспринял свое состояние всерьез. Завтра министр иностранных дел собирался в театр — на постановку своей жены, актрисы Веры Поляковой-Макей, которую после погромов в театральной среде в 2020-2021-м поставили во главе Театра юного зрителя", – сказано в сообщении.

В то же время российский политолог и экс-глава "Совета министров" так называемой "ЛНР" заявил, что по факту смерти белорусского министра была назначена патологоанатомическая экспертиза.

"По факту смерти Макея назначена патологоанатомическая экспертиза, в том числе и биопсии: аспирационная, инцизионная, трансуретральная, пункционная - да, в общем всё проверят. Подняли медкарту и последние результаты его обследований, плюс назначения по показателям. Будут устанавливать "механизм смерти". У Макея была охрана и вопрос, который сейчас на повестке: как это стало возможным? В фокусе силовики и медики. Кто-то должен ответить в итоге", – написал он в Telegram.

Смерть главы МИД Беларуси: что известно

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скончался 26 ноября 2022 года. Ему было 64 года.

В сети появились слухи, что его могли отравить на фоне сообщений о том, что Кремль хочет сменить Лукашенко.

В то же время, по мнению политолога Андрея Пионтковского, смерть Макея выглядит очень подозрительно. Он считает, что устранение Макея – это акция Москвы, поскольку Кремль всегда винил его за многовекторность Лукашенко.

Вас также могут заинтересовать новости: