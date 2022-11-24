Беларуский диктатор Александр Лукашенко попытался убедить Украину склониться перед Путиным, иначе ей грозит "полное уничтожение".
"Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, к тому же, в огромных количествах людей, надо это остановить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины", - заявил Лукашенко во время общения с прессой.
Диктатор также отметил, что Украина может не только потерять свою государственность, но и быть уничтоженной полностью. Поэтому он "советует" прекращать войну именно украинцам, а не стране-оккупанту.
Более того, Лукашенко заявил, что украинцы, россияне и беларусы в будущем могут не только сотрудничать, но и "дружить".
"Наше поколение может объяснить украинскому народу, что произошло. Поэтому, куда ни кинь, везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир", - добавил Лукашенко.
Роль Беларуси в войне России против Украины - что нужно знать
Власти Беларуси предоставила войскам РФ свою землю для осуществления широкомасштабного вторжения в Украину рано утром 24 февраля. Кроме того, нашу землю не раз обстреливали с белорусской территории.
Сначала Александр Лукашенко говорил, что Беларусь не участвует в войне России против Украины, но в начале октября признал причастность белорусской стороны к боевым действиям.
Псевдопрезидент 10 октября объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и РФ. Позже на белорусскую территорию привезли российских мобилизованных.
Военный эксперт Владислав Селезнев предупредил, что российская армия снова может попытаться напасть из Беларуси на север Украины, чтобы отвлечь внимание украинских воинов.