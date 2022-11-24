По его словам, Украине нужно "склониться" перед Путиным, чтобы избежать массовых жертв.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко попытался убедить Украину склониться перед Путиным, иначе ей грозит "полное уничтожение".

"Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, к тому же, в огромных количествах людей, надо это остановить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины", - заявил Лукашенко во время общения с прессой.

Диктатор также отметил, что Украина может не только потерять свою государственность, но и быть уничтоженной полностью. Поэтому он "советует" прекращать войну именно украинцам, а не стране-оккупанту.

Видео дня

Более того, Лукашенко заявил, что украинцы, россияне и беларусы в будущем могут не только сотрудничать, но и "дружить".

"Наше поколение может объяснить украинскому народу, что произошло. Поэтому, куда ни кинь, везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир", - добавил Лукашенко.

Роль Беларуси в войне России против Украины - что нужно знать

Власти Беларуси предоставила войскам РФ свою землю для осуществления широкомасштабного вторжения в Украину рано утром 24 февраля. Кроме того, нашу землю не раз обстреливали с белорусской территории.

Сначала Александр Лукашенко говорил, что Беларусь не участвует в войне России против Украины, но в начале октября признал причастность белорусской стороны к боевым действиям.

Псевдопрезидент 10 октября объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и РФ. Позже на белорусскую территорию привезли российских мобилизованных.

Военный эксперт Владислав Селезнев предупредил, что российская армия снова может попытаться напасть из Беларуси на север Украины, чтобы отвлечь внимание украинских воинов.

Вас также могут заинтересовать новости: