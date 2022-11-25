Диктатор продолжил раскручивать "байку" о "нападении на Беларусь", которое кто-то якобы готовит.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжил свою "басню" о "нападении на Беларусь". На этот раз он пригрозил "чистыми" и "грязными" бомбами Европе.

Во время общения с прессой диктатор заявил, что ответ на мифическое нападение, о котором он говорит уже не впервые, будет неожиданным и мощным. "Кому надо" он уже об этом якобы сказал.

"Если вдруг на нас кто-то нападет, слушайте, вы даже не представляете, как мы можем ответить. Кому надо я сказал. Здесь мы не будем уже обсуждать проблемы "чистой", "грязной" ядерной бомбы, атомной бомбы. Это уже не обсуждается. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Это не только мы, это наши договоренности с Россией, это наша общая группировка войск", - заявил Лукашенко.

Роль Беларуси в войне России против Украины - что нужно знать

Власти Беларуси предоставила войскам РФ свою землю для осуществления широкомасштабного вторжения в Украину рано утром 24 февраля. Кроме того, нашу землю не раз обстреливали с белорусской территории.

Сначала Александр Лукашенко говорил, что Беларусь не участвует в войне России против Украины, но в начале октября признал причастность белорусской стороны к боевым действиям.

Псевдопрезидент 10 октября объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и РФ. Позже на белорусскую территорию привезли российских мобилизованных.

Военный эксперт Владислав Селезнев предупредил, что российская армия снова может попытаться напасть из Беларуси на север Украины, чтобы отвлечь внимание украинских воинов.

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