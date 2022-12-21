Спикер Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса.
Об этом речь идет в письме-приглашении Пелоси к Зеленскому.
"С огромным уважением и восхищением к вашему чрезвычайному лидерству, я посылаю приглашение от имени двухпартийного руководства Конгресса выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 21 декабря", - говорится в письме к Зеленскому.
Пелоси отмечает, что Америка и мир в восторге от героизма украинского народа.
"В это темное время ваше отважное, патриотическое, неослабевающее лидерство сплотило не только ваш народ, но и мир, чтобы присоединиться к фронтам борьбы за свободу", - заявила Пелоси.
Она отметила, что Америка и союзники с гордостью ответили на призыв Зеленского и вводят опустошительные санкции против Путина, и обеспечивают Украину необходимыми ресурсами для победы в войне.
"Борьба за Украину - это борьба за демократию как таковую. Мы с нетерпением ожидаем услышать ваше вдохновляющее послание о единстве, стойкости и решительности", - сказано в письме Пелоси.
Визит Зеленского в США
Сегодня Зеленский посетит Вашингтон.
По информации пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, на встрече с Байденом планируется обсуждение сотрудничества двух стран, в частности, относительно укрепления стойкости и обороноспособности Украины, поддержки ее суверенитета и восстановления территориальной целостности.
Президент Украины также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.
Зеленский в 21:00 по киевскому времени прибудет в Белый дом для встречи с Байденом. Ориентировочно в 23:30 должна начаться совместная пресс-конференция президентов Украины и США.