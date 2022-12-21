В Конгрессе США с нетерпением ожидают услышать вдохновляющее послание Зеленского о единстве, стойкости и решительности, отметила депутат Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Спикер Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса.

Об этом речь идет в письме-приглашении Пелоси к Зеленскому.

"С огромным уважением и восхищением к вашему чрезвычайному лидерству, я посылаю приглашение от имени двухпартийного руководства Конгресса выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 21 декабря", - говорится в письме к Зеленскому.

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Пелоси отмечает, что Америка и мир в восторге от героизма украинского народа.

"В это темное время ваше отважное, патриотическое, неослабевающее лидерство сплотило не только ваш народ, но и мир, чтобы присоединиться к фронтам борьбы за свободу", - заявила Пелоси.

Она отметила, что Америка и союзники с гордостью ответили на призыв Зеленского и вводят опустошительные санкции против Путина, и обеспечивают Украину необходимыми ресурсами для победы в войне.

"Борьба за Украину - это борьба за демократию как таковую. Мы с нетерпением ожидаем услышать ваше вдохновляющее послание о единстве, стойкости и решительности", - сказано в письме Пелоси.

Визит Зеленского в США

Сегодня Зеленский посетит Вашингтон.

По информации пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, на встрече с Байденом планируется обсуждение сотрудничества двух стран, в частности, относительно укрепления стойкости и обороноспособности Украины, поддержки ее суверенитета и восстановления территориальной целостности.

Президент Украины также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

Зеленский в 21:00 по киевскому времени прибудет в Белый дом для встречи с Байденом. Ориентировочно в 23:30 должна начаться совместная пресс-конференция президентов Украины и США.

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