Как указывается, Зеленского ждет такой же геройский прием

Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон уже сравнивают с визитом британского премьер-министра Уинстона Черчилля в американскую столицу, который состоялся 81 год назад через несколько дней после нападения Японии на Перл-Харбор. Тот рождественский визит укрепил альянс и помог одержать победу во Второй мировой войне.

Как напомнил CNN, Зеленский сравнил сопротивление украинского народа российской агрессии с одиноким неповиновением Британии нацистам за дни до вступления США в войну. Об этом говорилось в его видеообращении к парламенту Великобритании в начале этого года. По оценке издания, визит в Вашингтон лишь обострит параллели со встречей Черчилля и президента США Франклина Рузвельта.

Украинский президент перефразировал одну из самых известных военных речей Черчилля в эмоциональном обращении к британским членам парламента в марте: "Мы не сдадимся, мы не проиграем, мы пойдем до конца".

Видео дня

"В течение дней мозговых штурмов и встреч – подпитываемых режимом Черчилля: херес с завтраком, скотч и газированные напитки на обед, шампанское вечером и бокал 90-летнего бренди перед сном – два лидера разработали план поражения нацистской Германии и имперской Японии, а также заложили основу западного альянса, который Байден восстановил в своей поддержкой Украины", - отмечает издание.

Как указывается, Зеленского ждет такой же геройский прием. Дополнительная поддержка США может означать, что Вашингтон действительно "вытащил меч ради свободы и отбросил ножны". Такими словами Черчилль охарактеризовал действия администрации Рузвельта в своем выступлении перед Конгрессом в декабре в 1941 году.

Визит Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон, чтобы обсудить с Байденом сотрудничество двух стран. Ожидается, что он выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

Согласно расписанию президента США, украинский лидер прибудет в Белый дом в 21:00 по киевскому времени. По данным СМИ, визит Зеленского продлится всего несколько часов, после чего он вернется в Украину.

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