Нападавшего задержали.

На мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершили нападение.

Об этом пишет Bloomberg.

Неизвестный рано утром проник в их дом в Сан-Франциско и напал на 82-летнего Пола Пелоси. Спикера в этот момент не было дома.

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Мужчину доставили в больницу, о степени его травм не сообщается.

Пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэммилл сообщил, что нападавшего задержали. Мотивы нападения расследуются.

"Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности", - сказал он.

Нэнси Пелоси: что известно

Пелоси - демократ, депутат Палаты представителей Конгресса США с 1987 года, спикер Палаты представителей.

В 2007 году она стала первой женщиной, избранной Спикером нижней палаты Конгресса.

В начале августа Пелоси прибыла с визитом на Тайвань, став первым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Из-за этого визита между Китаем и США обостроились отношения. Власти Китая говорили, что примут "решительные меры" в случае ее прибытия на Тайвань.

Как известно, в ноябре в Соединенных Штатах Америки состоятся Промежуточные выборы в Палату представителей.

Ранее Пелоси заверила, что Штаты продолжат поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов.

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