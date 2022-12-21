Президенты Украины и США обсудят три темы, которые касаются текущей войны.

Президент США Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон, потому что война в Украине вступила в новую фазу. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби в интервью CNN.

"Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы вступаем… в новую фазу этой войны, агрессии г-на Путина, сейчас самое подходящее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить", — заявил Кирби.

По его словам, в ходе переговоров президенты обсудят продолжение военной и экономической помощи со стороны США, сохранение санкций против России и вопросы урегулирования конфликта.

Видео дня

"Я не сомневаюсь, что они обсудят видение президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, каковы его компоненты, и как мы можем помочь Украине достичь его", — рассказал Кирби.

Представитель Белого Дома отметил, что Кремль "явно не заинтересован в дипломатии прямо сейчас", а, наоборот, намерен "убивать больше украинских мирных жителей".

Визит Зеленского в Вашингтон

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Зеленский не покидал пределы страны, а в самые первые и наиболее тяжелые дни оставался в столице безвыездно.

О визите Зеленского в США, который станет его первой зарубежной поездкой после 24 февраля, стало известно минувшей ночью из американских СМИ. Позднее украинский президент подтвердил, что действительно едет в Вашингтон.

Накануне этой поездки глава государства посетил город Бахмут – самый тяжелый участок фронта – где пообщался с бойцами и вручил награды.

Вас также могут заинтересовать новости: