Во время визита секретарь Совета безопасности России проведет переговоры с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Тегеран для встречи с властями страны, сообщает РИА Новости.

Визит Патрушева проходит по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Сообщается, что во время визита Патрушев проведет переговоры с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана "по вопросам развития двусторонних отношений и сотрудничества между Москвой и Тегераном на международной арене".

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Напомним, уже давно ходят слухи о том, что Патрушев может заменить Путина на посту президента России.

Иран помогает России: что известно

Иран готовится передать стране-агрессору баллистические ракеты, которые могут поражать цели на дальней дистанции. Речь о 300 и 700 километрах расстояния.

Эксперт Роман Свитан говорил о 100-200 иранских ракет. "ОПК Ирана намного слабее российского", - сказал полковник ВСУ.

Кроме этого Тегеран передает Москве беспилотники, а также, по сообщениям западных СМИ, бронежилеты. Более того, была информация, что Россия и Иран сотрудничают в сфере "ядерной программы". Михаил Подоляк комментировал эти тревожные новости.

Иран из-за своей позиции в отношении РФ попал под санкции Евросоюза.