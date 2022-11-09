ОПК Ирана намного слабее российского.

России не удасться одномоментно забросать Украину сотней иранских баллистических ракет, поскольку у самого Тегерана очень мало пусковых установок, позволяющих это сделать.

Как рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире FREEDOM, всего Иран может поставить России 100-200 баллистических ракет.

По словам эксперта, ОПК Ирана намного слабее российского. Самой же России за семь лет удалось произвести только 700-800 "Искандеров", большинство из которых по Украине уже использовали.

Согласно спутниковым данным удара Ирана по американской базе в Ираке, Тегеран использовал одномоментно всего 15 ракет, 5 из них долетели.

Из этого Свитан делает выводы, что у Ирана недостаточное количество пусковых установок: "Само количество ракет не говорит о возможности их одномоментного пуска. У иранцев очень мало пусковых установок, их для этого недостаточно. Это не сотни, а десятки установок".

Еще больше проблем, чем у нас было, точно уже не будет, считает Свитан. "С иранскими (ракетами) справимся, или, по крайней мере, они не нанесут такого большого ущерба, как о них принято говорить. Удар даже всех ракет одномоментно будет не такой катастрофический", - отметил эксперт.

Чем можно сбивать иранские ракеты?

Также Свитан ответил, могут ли имеющиеся у Украины средства ПВО уничтожать баллистические ракеты на подлете.

По его словам, с задачей могут справиться норвежские ЗРК NASAMS, поставка новых SAMP/T и Hawk. В перспективе поставок "Patriot" Свитан сомневается, так как это, во-первых, дорогостоящее оружие, во-вторых, установки требует много времени, чтобы их развернуть.

"Наше военно-политическое руководство приняло решение уничтожать пусковые установки и места пусков. Я думаю, они будут уничтожены на территориях там, где будут запускаться", - предположил Свитан.

Иран согласился передать России баллистические ракеты

О соглашении двух режимов узнало агентство "Reuters". По словам дипломатов, россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в том числе семейства ракет Fateh и Zolfaghar. Эти баллистические ракеты малой дальности могут поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км соответственно.

Тегеран ответил согласием. В ответ на снабжение оружием, как писал CNN, Россия согласилась продавать режиму ядерные материалы для изготовления ядерного топлива.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия планирует разместить ракеты на север от Украины. Против этих ракет у Украины мало защиты, признался он. По состоянию на 4 ноября у украинской разведки не было данных о том, дошли ли ракеты до России.

С июля 2022 года Тегеран поставляет России ударные дроны-камикадзе, которыми оккупанты бьют по критической инфраструктуре Украины.

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