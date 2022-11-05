Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на сообщение о возможной помощи от России ядерной программе Ирана.
"Информация о том, что Россия может помочь Ирану с ядерной программой, – это подтверждение формирования новой оси. Это требует другого подхода от Запада и стран Ближнего Востока. Иранский террористический режим является соучастником войны в Европе и представляет угрозу цивилизованному миру", - написал Подоляк в микроблоге Twitter.
Сотрудничество России и Ирана: что известно
В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Между тем власти Ирана отрицают продажу беспилотников России.
В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.
Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.
1 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Поставку БПЛА будут осуществлять по Каспийскому морю в порт Астрахань в разобранном состоянии.
В украинской разведке рассказали, получила Россия иранские баллистические ракеты.