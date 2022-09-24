Секретарь Совбеза России может создавать какие-то коалиции, полагает российский бизнесмен.

Бывший директор Федеральной службы безопасности России, секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев считает российского президента Владимира Путина "ниже плинтуса", и у него может быть своя игра.

Патрушев много раз был в США, имел контакт по линии спецслужб, но он не сдает данные Центральному разведывательному управлению, рассказал экс-друг Путина - российский бизнесмен Сергей Пугачев, в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По мнению собеседника, секретарь Совбеза РФ способен создавать "некие коалиции".

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"Патрушев был в Америке многократно. У него всегда был контакт по линии спецслужб. Конечно, Патрушев считает Путина совсем ниже плинтуса и никак не президентом. Я бы так сказал: у Патрушева может быть своя игра. Не то что он сдает информацию какую-то из-под стола Путина или тайные документы копирует и отдает в ЦРУ. Конечно, нет...", - считает бизнесмен.

Интересные новости о Николае Патрушеве

Ранее появились слухи, что Николай Патрушев может "сливать" сведения США.

Напомним, в СМИ появилась информация, что он может заменить Владимира Путина, из-за якобы ухудшения состояния здоровья российского президента.

Стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года Штаты наложили на Патрушева повторные персональные санкции из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Первые персональные санкции против него Штаты ввели в 2018 году.

Справка УНИАН. Николай Патрушев был директором ФСБ с 9 августа 1999 года до 12 мая 2008-го. С 12 мая 2008 года он находится на посту секретаря Совбеза России.

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