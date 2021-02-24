Коллаборационистской деятельностью будет признаваться публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность.

Как передает корреспондент УНИАН, авторами проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность)" (№5144) являются народные депутаты от "Слуги народа".

В настоящее время текст отсутствует на сайте парламента.

Что предусматривает законопроект о коллаборационизме

В то же время, одна из авторов законопроекта, заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook сообщила, что проектом закона предусмотрено ограничение доступа коллаборантов к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 15 лет.

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Она отмечает, что, в частности, коллаборационистской деятельностью будет признаваться публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора; сотрудничество с государством-агрессором, вооруженными формированиями и/или оккупационной администрацией государства-агрессора; непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Украины.

За это предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Кравчук отмечает, что добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора будет предусматривать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Наказание за пропаганду

Депутат также заявляет, что осуществление гражданином Украины пропаганды в учебных заведениях, а также действия граждан Украины, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора будет наказываться исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

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Кравчук отмечает, что добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти или добровольное избрание в такие органы, а также участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, или публичные призывы к проведению таких незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без такой.

Депутат также сообщает, что организация и проведение мероприятий политического характера и/или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований и/или избежание им ответственности за вооруженную агрессию против Украины, активное участие в таких мероприятиях будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

При этом добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, а также добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора или предоставление таким формированиям помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других военных формирований Украины предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Кравчук отмечает, что также законопроектом создаются правовые условия (путем установления уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность) для ликвидации юридических лиц, уполномоченные лица которых сотрудничали с государством-агрессором.

Кроме того, на такое уголовное преступление распространяется возможность специального досудебного расследования (in absentia - в отсутствие обвиняемого).

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Автор: Надя Пришляк