Отмечается, что Михаил Федоров получит новые полномочия.

В Верховной Раде зарегистрировали заявление об отставке Михаила Федорова с поста министра цифровой трансформации. Он получит новые полномочия.

"В Верховной раде Украины зарегистрировано заявление об отставке вице-премьер-министра Украины – Министра цифровой трансформации Украины Федорова Михаила Альбертовича", - написал в своем Telegram-канале представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Федорова будут новые полномочия.

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"Вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины", - отметил украинский премьер.

Кадровые перестановки - что известно

17 марта народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на ближайшей пленарной неделе парламент рассмотрит увольнение Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки и Павла Рябикина – должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал кадровые изменения состава правительства, а именно смену сразу двух глав министерств - Оксена Лисового назначат на должность министра образования и науки, а Александр Камышин займет пост министра стратегических отраслей промышленности.

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