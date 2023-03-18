Также направления ответственности вице-премьер-министра Михаила Федорова расширят.

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль анонсировал кадровые изменения состава правительства: чиновник заявил о смене сразу двух глав министерств.

Как уточнил украинский премьер-министр в своем Telegram, уже на следующей неделе Оксена Лисового назначат на должность министра образования и науки вместо его предшественника Сергея Шкарлета, а Александр Камышин сменит в роли министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

"Сегодня на заседании фракции политической партии "Слуга народа" обсудили кадровые изменения в правительстве, которые планируются на следующую неделю", - отметил он.

Также Шмыгаль анонсировал расширение сферы полномочий для действующего вице-премьер-министра Михаила Федорова - теперь в его компетенции будет еще несколько направлений кроме диджитализации.

"Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины", - уточнил Шмыгаль.

Ранее на соответствующее решение со стороны правительства намекал украинский нардеп Ярослав Железняк.

Оксен Лисовой и Александр Камышин - основные факты

Оксен Лисовой родился в 1972 году в Киевской области. Он является кандидатом философских наук по специальностям антропология и философия культуры. В 2012 году он стал лауреатом Государственной премии Украины в области образования, а в 2015 году стал доцентом. С 2010 года Лисовой занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины (МАН). От начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украине Лисовой служит на фронте в составе 95-ой штурмовой бригады ВСУ.

Александр Камышин родился в 1984 году. По образованию является финансистом и управленцем: в 2005 году он кончил Международный финансовый университет, а в 2007 году получил второе образование в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского.

В 2022 году Камышин занимал должность председателя правления АО "Укрзализныця", 27 февраля 2023 года он подал в отставку. Уже 3 марта Камышин стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.

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