Ярослав Железняк отметил, что это не единственные кадровые ротации, которые планируются на ближайшую пленарную неделю.

На ближайшей пленарной неделе парламент рассмотрит вопрос об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки и Павла Рябикина – должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Вместо Шкарлета министром образования будет директор Малой академии наук Оксен Лисовый", - написал народный депутат Ярослав Железняк написал в Telegram.

Он отметил, что это не единственные кадровые ротации, которые планируются на ближайшую пленарную неделю.

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Впоследствии Железняк сообщил, что Павел Рябикин тоже покидает пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Он поедет послом в Китай.

По данным Железняка, новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет Александр Камышин, возглавлявший "Укрзализныцю"

Увольнение министров - детали

Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки в декабре 2020 года.

Рябикин занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности с ноября 2021 года.

27 февраля 2023 года Камышин заявил об отставке с должности председателя правления"Укрзализныци". На этой должности он находился с конца марта 2022 года. 3 марта Камышин стал внештатным советником президента.

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