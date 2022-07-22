Президент подчеркнул, что отношения между Украиной и Британией построены на общих ценностях.

Связи между Украиной и Великобританией будут усиливаться, несмотря на политические изменения.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении вечером, 22 июля.

"Говорил сегодня с большим другом Украины (премьер-министром Великобритании - УНИАН) Борисом Джонсоном. Прежде всего о безопасности и оборонном сотрудничестве. Ожидаем новый пакет военной поддержки. Отношения между Украиной и Британией построены на общих ценностях. И что бы ни происходило в политике, связи между нашими странами и обществами будут только усиливаться", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера.

Он также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и руководитель правительства.

Джонсон был первым лидером среди стран G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже дважды побывал в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: