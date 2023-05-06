Интересно, что эта часть интервью была вырезана из итогового материала, который был загружен на YouTube.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал скандальное заявление о принадлежности части Украины к Венгрии.

"Потери украинцев - это и наши потери. Наш личный интерес подсказывает нам иметь успешную Украину в качестве нашего соседа. В Украине тоже живут венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине. Закарпатские венгры не иммигрировали, их туда не занесло ветром. Они всегда там жили, это их страна, это их земля. Они тоже погибают в войне, мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы принести мир в Украину и всегда ищем возможности внести свой вклад в дело мира", - сказал он в эфире Radio Kossuth.

Интересно, что эта часть интервью была вырезана из итогового материала, который был загружен на YouTube.

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В ходе того же интервью Орбан выразил сомнения в неизбежном поражении России.

"У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу. Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет", - сказал он.

Скандальные высказывания Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина в будущем станет членом Альянса.

Ранее он изменил свою риторику относительно Запада и заговорил о "дружеских" отношениях с США из-за последнего пакета антироссийских санкций.

Также Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной", фактически цитируя слово в слово антиукраинские заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева.