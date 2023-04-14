Орбан изменил риторику в отношении США из-за последнего пакета антироссийских санкций.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил свою риторику относительно Запада и заговорил о "дружеских" отношениях с США из-за последнего пакета антироссийских санкций. Речь идет об ограничениях, которые Минфин США принял 12 апреля.

В частности, в этот день Вашингтон включил в санкционный список Международный инвестиционный банк (кредитное учреждение базируется в Будапеште) из-за того, что 50% активов банка принадлежат российским акционерам.

На фоне этого Виктор Орбан решил применить дипломатическую хитрость и уже в пятницу, 14 апреля, рассказал о хороших отношениях с США, пишет AP.

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"У нас хорошие отношения с американцами. Соединенные Штаты - наш друг и важный союзник", - сказал он в интервью государственному радио.

Орбан добавил, что Венгрия никогда не соглашалась с санкциями, которые Запад решил применить против РФ, однако, одновременно, не отрицает "ничье право" применять ограничения: "В том числе и право Соединенных Штатов, вводить санкции, если они считают нужным", - заявил Орбан.

Между США и Венгрией ухудшились отношения

Напомним, что накануне нового пакета санкции со стороны США СМИ Венгрии сообщали, со ссылкой на дипломатические источники, что Вашингтон собирается "наказать" правительство Виктора Орбана и ряд влиятельных лиц.

Ухудшение отношений связали с политической позицией страны, которая условно встала на сторону лидера РФ Владимира Путина в войне против Украины. В частности, там постоянно блокируют санкционное давление против РФ, а также стремление Украины стать частью НАТО.

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