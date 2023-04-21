Орбан давно известен своей антиукраинской позицией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина в будущем станет членом Альянса.

В Twitter глава венгерского правительства распространил публикацию Politico, где цитируются слова Столтенберга на брифинге в Киеве: "Законное место Украины - в евроатлантической семье. Законное место Украины - в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным".

На эти слова Орбан отреагировал коротко но эмоционально, написав: "Что?!".

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Напомним, вчера генсек НАТО посетил Киев с неанонсированным визитом. На итоговой пресс-конференции он заявил, что будущее Украины в НАТО. "Достойное Украины место - в НАТО", - подчеркнул генсек.

Орбан и его антиукраинская позиция

Виктор Орбан хорошо известен своей антиукраинской позицией. Он не раз делал скандальные заявления об Украине и ее власти. Заявления Орбана во многом перекликаются с нарративами российской пропаганды.

Так, 14 апреля в одном из крайних скандальных заявлений Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной", фактически цитируя антиукраинские тезисы экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Это заявление прозвучало в контексте европейской военной и экономической помощи, против которой постоянно выступает Будапешт.

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