В разговорах с женой нардеп рассказывал, что российские спецслужбы "помогут" ему.

Личный охранник нардепа и кума Путина Виктора Медведчука рассказал, как российские спецслужбы помогали ему бежать из Украины.

Об этом охранник, работавший на Медведчука более 20 лет, рассказал в показаниях, опубликованных СБУ.

По свидетельствам охранника Андрея, план побега Медведчука из Украины начали реализовывать 23 февраля - в канун полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сначала охранники кума Путина совершили два выезда из дома, где находился Медведчук на домашнем аресте, для того, чтобы полицейские, которые были закреплены за ним, потеряли бдительность. В третий раз в машине выехал Медведчук.

Впоследствии Медведчук пересел в другую машину, которая ждала его рядом с домом. Охранники поехали в частный дом в Киеве, а Медведчук - в неизвестном направлении. Впоследствии он вернулся в этот дом с поваром.

"В мои обязанности входила охрана дома и охрана Медведчука Виктора Владимировича. Здесь мне рассказали легенду, что дом арендуют супруги из Италии Сандро и Светлана. Медведчук общался с женой. Во время их разговора я слышал "ФСБ", "они все сделают", "они помогут". Во время их разговора я услышал, что готовится побег с этого адреса. Я предположил, что это произойдет скоро. Ко мне подошел Медведчук и сказал, что в течение 20 минут за мной приедут военные. Через 20-25 минут в калитку постучали. Я увидел мужчину в черной одежде. В руках был желтый пакет. Они оба поднялись наверх. Через 10 минут они вышли. Медведчук был в украинской военной форме, балаклаве и кепке. Во время разговора с женой Марченко Оксаной Михайловной я слышал, что побег готовит ФСБ. Поскольку Беларусь и Россия уже закрыты, скорее всего это будет Приднестровье по воде через "зеленку". Готовят все это сотрудники ФСБ под руководством Путина. Когда они вышли за калитку, их ждали две машины. Его посадили в машину и они оставили этот адрес. Когда он уходил, он сказал: "Все! Спасибо. Ждите указаний", - рассказал охранник Медведчука.

Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что беглого нардепа и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука пыталась вывезти из Украины ФСБ РФ - сначала в Приднестровье, а потом-в Москву.

Медведчука задержали: что известно

Вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Позже глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Деятельность Медведчука по "угольному делу" правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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