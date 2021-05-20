По словам председателя фракции, Ляшко не является лучшей кандидатурой, поскольку в Украине есть более профессиональные люди, которые смогут занимать эту должность и преодолеть коронавирус.

Фракция «Голос» не будет голосовать за кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Об этом сказал председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк в комментарии журналистам.

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«Мы как фракция оппозиции не будем голосовать ни за одно кадровое назначение, поэтому наше голосование будет воздержаться», - отметил он.

По словам Железняка, фракция будет воздерживаться в отношении всех кадровых вопросов, которые сегодня будут в парламенте.

Председатель фракции «Голос» также отметил, что не знает историй, связанных с коррупцией, где бы фигурировал Ляшко, что «наверное, его характеризует как порядочного человека». «Но давайте скажем откровенно, он тоже отвечал за борьбу с коронавирусом все это время, весь этот год... поэтому у меня есть определенные претензии к его прошлой работе», - отметил Железняк.

Он считает, что Ляшко не является самой лучшей кандидатурой, поскольку в Украине есть более профессиональные люди, которые смогут занимать эту должность и преодолеть коронавирус. «Но если власть решит, что они могут назначить только Ляшко, который до этого был главным санитарным врачом и заместителем министра, то пусть назначают», - подытожил депутат.

Кадровые ротации в Минздраве

18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

19 мая в парламент поступило представление премьер-министра Украины о назначении заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.

19 мая на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ляшко пообещал, что провакцинирует в летний период 5 млн украинцев, то есть будет проведено 10 млн прививок.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении трех министров, в частности кандидатуру Ляшко, и проведет внеочередное заседание.

Перед заседанием "Слуги народа" первый заместитель фракции Александр Корниенко отметил, что если Ляшко не выполнит обещание о прививках за лето 5 млн украинцев, то уйдет в отставку.

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Автор: Надя Пришляк