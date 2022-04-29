Советник главы ОПУ отметил, что Виктор Медведчук в России не нужен.

Виктора Медведчука не удастся обменять на украинцев и военных, которых заблокировали на заводе "Азовсталь". Пока еще народный депутат менее важен президенту РФ Владимиру Путину, чем уничтожение Мариуполя.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода"

По его словам, Медведчука брендировали как человека влиятельного и важного для России, но он им не нужен.

"Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников, для них гораздо больше (как они считают с пропагандистской точки зрения), чем забрать Медведчука или кого угодно. Поэтому, к сожалению, Медведчук – не актив", - объяснил Подоляк.

В связи с этим, отметил он, обменять Медведчука на украинских военных на Азовстали не получится.

"На условном столе переговоров об обмене лежат все предложения, включая возможность обменять Медведчука. Просто мы видим реакцию российской стороны, что для них Медведчук не ценный актив. Вообще", - подытожил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, народный депутат от уже несуществующей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подозревается в госизмене. Перед полномасштабным вторжением РФ он находился под домашним арестом, но накануне атаки россиян появилась информация о тайном выезде жены члена ОПЗЖ Оксаны Марченко в Белоруссию. Вскоре сбежал и сам Медведчук.

У следствия было несколько оперативных версий, где может скрываться кум Путина. Но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась раскрывать детали поисков Медведчука, только подтвердила, что ради этого привлекли специальную группу.

12 апреля Медведчука поймали, когда он пытался сбежать из Украины в форме ВСУ. В Кремле сначала ставили под сомнение поимку кума Путина и обвиняли Украину в фейках.

Позже Медведчук сам обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обмена его на защитников и жителей Мариуполя, которые сейчас находятся в заблокированном городе и не имеют возможности покинуть зону боевых действий из-за регулярных обстрелов РФ. В Москве же отвергли данное предложение.

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