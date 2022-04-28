Обыск был санкционирован судом в рамках расследования уголовного производства по госизмене.

У домработницы народного депутата и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука во время обысков изъяли почти 470 тыс. долларов и 87 тысяч евро.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Как отметила Венедиктова, в ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) у домработницы провели санкционированный судом обыск.

"Изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро. И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола - а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это же жизнь. Да, она такая: корыстная, везучая, продуманная, современная домработница Медведчука", - написала генеральный прокурор.

Что предшествовало

27 апреля ГБР сообщило, что на Львовщине проводит обыски у родственников народного депутата и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука и экс-нардепа от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.

В ГБР отметили, что обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 Уголовного Кодекса Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области.

"Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества Медведчука и Козака и их родственников, его последующий арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины", - отметили в ГБР.

Дело Медведчука-Козака

11 мая 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

3 февраля СНБО ввел санкции относительно оператора воздушных судов "JET4U S.R.L."и компаний-владельцев бизнес-джетов, которыми Козак и Медведчук осуществляли полеты в Россию.

В октябре Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемой "угольной деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК).

27 февраля 2022 года стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 12 апреля его задержали. Сейчас он находится под стражей.

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