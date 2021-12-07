Переговоры проходят по защищенной видео-линии.

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин начали переговоры. Саммит происходит в режиме видеоконференции.

Два лидера обсудят ряд тем, среди которых:

стягивание российских войск вдоль границ Украины;

стратегическая стабильность между странами;

кибернетические и региональные проблемы.

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Накануне саммита Байдена и Путина Зеленский имел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Они скоординировали позиции по ключевым вопросам в преддверии запланированных переговоров лидеров США и России.

Как сообщал УНИАН, переговоры Джо Байдена и Владимира Путина запланировали заранее на 7 декабря. Главной темой разговора станет Украина.

3 декабря президент США Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив чтобы усложнить возможность вторжения в Украину российских войск.

Кроме того, Байден заявил, что не принимает "красные линии" Москвы, поскольку растут опасения, что конфликт, развязанный РФ на Донбассе может перерасти в полномасштабную войну.

Автор: Марта Гичко