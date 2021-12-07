7 декабря Путин и Байден проведут переговоры по видеозвонку.

Президент Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщили в Офисе главы Украинского государства, об этом договорились во время телефонного разговора Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Они скоординировали позиции по ключевым вопросам в преддверии запланированных переговоров лидеров США и России.

Глава Украинского государства отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В этой связи были обсуждены шаги, которые Украина осуществляет и намерена осуществить для его активизации.

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Зеленский также проинформировал Блинкена о ситуации на границах Украины. "Было акцентировано на важности сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международных партнеров до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы важности усиления взаимодействия безопасности, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Путин и Байден проведут переговоры по видеозвонку. Президент США намерен поднять вопрос военной активности РФ у границ Украины. Раньше Байден заявлял, что готовит набор инициатив, чтобы усложнить возможность вторжения в Украину российских войск.

Справка. В конце октября – начале ноября Россия начала активное перемещение войск и техники к границам с Украиной.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, на сегодня у государственной границы 94 тыс. российских военных, однако это количество может вырасти до 175 тыс. По его словам, наступление может произойти в конце января.

Автор: Светлана Закелова