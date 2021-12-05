Беседа запланирована на 7 декабря

Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина подтвердили в Белом доме. Главной темой разговора станет Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам пресс-секретаря Джен Псаки, переговоры президентов запланированы на вторник, 7 декабря.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший проведет защищенный видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Читайте также"Беларусь рискует потерять государственность": режим Лукашенко признал действие санкций ЕСПри этом она указала, что Байден и Путин обсудят ситуацию в Украине.

"Президент Байден подчеркнет озабоченность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, президенты обговорят отношения между Вашингтоном и Москвой, в том числе стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря президент США Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы усложнить возможность вторжения в Украину российских войск.

Кроме того, Байден заявил, что не принимает "красные линии" Москвы, поскольку растут опасения, что тлеющий конфликт, развязанный РФ на Донбассе может перерасти в полномасштабную войну.

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Автор: Анастасия Горбачева