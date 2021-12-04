Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает "красные линии" Москвы, поскольку растут опасения, что тлеющий конфликт, развязанный РФ на Донбассе, может перерасти в полномасштабную войну.

Об этом он сказал после сделанного в пятницу заявления о подготовке "комплекса инициатив" по сдерживанию агрессии России, цитирует Reuters.

"Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю, что у нас будет долгая дискуссия с Путиным. Я не принимаю ничьих красных линий", – ответил американский глава.

Как сообщил агентству американский чиновник на условиях анонимности, с начала президентства Байдена действующая власть США и ее союзники демонстрировали, что готовы применять ряд инструментов для противодействия вредоносным воздействиям России: "Мы без колебаний воспользуемся этими и другими инструментами в будущем".

Читайте такжеЗеленский впервые пообщался с Орбаном: пригласил его в УкраинуПресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки подтвердила на брифинге, что помощь в обеспечении безопасности Украины рассматривается.

Что предшествовало

30 ноября российский президент Владимир Путин, комментируя информацию о подготовке Россией к полномасштабному наступлению на Украину, сказал, что "красной линией" для России будет создание угроз для ее безопасности.

Путин сослался на военные учения НАТО и Украины в Черном море, якобы беспокоясь, что на бомбардировщиках могло быть ядерное оружие.

"Вы спросили об Украине, где эти красные линии? Они прежде всего в создании угроз для нас, которые могут исходить из этой территории", – ответил Путин.

Еще во время апрельского обострения на российско-украинской границе спикер главы РФ Дмитрий Песков уточнил, что такое эти "красные линии": "Это интересы нашей внешней и внутренней безопасности. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов в отношении нашей страны".

Во время брифинга 3 декабря Джо Байден подтвердил, что в ближайшее время у него состоится разговор с Путиным. Известно, что президент США также будет общаться с украинским главой Владимиром Зеленским.

Как свидетельствуют новые разведданные США, Россия планирует полномасштабное наступление из нескольких фронтов на Украину уже в 2022 году с участием около 175 тысяч военных и тяжелой техники.

Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.

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Автор: Яна Ставская