Президент поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

Они обсудили предстоящие переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

"Согласовали позиции с госсекретарем США перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и в дальнейшем действовать сообща и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины", - подчеркнул он.

Читайте такжеНакопление войск России у границ Украины: генерал СБУ объяснил, к чему готовится РФНапомним, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоятся 7 декабря. Главной темой разговора станет Украина.

3 декабря президент США Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы усложнить возможность вторжения в Украину российских войск.

Кроме того, Байден заявил, что не принимает "красные линии" Москвы, поскольку растут опасения, что конфликт, развязанный РФ на Донбассе может перерасти в полномасштабную войну.

По сообщениям СМИ, президент Соединенных Штатов проведет переговоры с Владимиром Зеленским после разговора с Путиным.

Автор: Людмила Жерновская