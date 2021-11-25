Врач Байдена отметил, что пока никаких дальнейших мер относительно здоровья американского президента предпринимать не нужно.

На прошлой неделе президенту США Джо Байдену удалили "потенциально предраковое образование" - доброкачественный полип размером 3 мм, который отправили на тестирование и идентифицировали как тубулярную аденому.

Врач Байдена, подписавший меморандум Кевин О'Коннор, отметил, что "тубулярная аденома является доброкачественным, медленно растущим, но считается предраковым поражением", сообщает ТСН со ссылкой на Fox News.

Он отметил, что пока никаких дальнейших мер предпринимать не нужно. О'Коннор подчеркнул, что Байден должен пройти "повторную колоноскопию через 7-10 лет".

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На прошлой неделе вице-президент США Камала Харрис временно исполняла обязанности президента США, пока глава государства находился в больнице.

Сам президент США, оставляя больницу после обследований, заявил журналистам, что имеет "отличное физическое состояние", после чего заявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

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Автор: Ирина Погорелая