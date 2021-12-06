Они состоятся 7 декабря.

От переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина не следует ожидать прорывов.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что завтра состоится видеоконференция между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

"Прорывов я бы не ожидал. Я думаю, что завтра президент Путин услышит очень четкие сигналы от президента Байдена, что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против нашего государства", - отметил Кулеба.

Читайте такжеЗеленский согласовал позиции с Блинкеном перед разговором Байдена и ПутинаМинистр считает, что завтра каждая сторона "заявит свое максималистское видение и логику дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем как дальше будет развиваться ситуация".

Он также отметил, что после разговора Байдена с Путиным "мы также узнаем о том, что там говорилось".

По его словам, дальше будут контакты на высоком уровне и на самом высоком уровне. При этом Кулеба добавил, что у Украины и США "откровенный, динамичный и доверительный диалог".

Переговоры Байдена и Путина

Напомним, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоятся 7 декабря.

Главной темой разговора политиков станет Украина. Также президенты обсудят отношения между Вашингтоном и Москвой.

По сообщениям СМИ, президент Соединенных Штатов проведет переговоры с Владимиром Зеленским после разговора с Путиным.

Автор: Надя Пришляк