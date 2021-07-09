Никифоров посоветовал подождать, пока книжка появится в продаже.

Новоназначенный пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров считает, что Офису президента не придется "выходить с реакцией" к журналистам после появления на полках книжных магазинов книги Юлии Мендель "Каждый из нас – президент".

Об этом он рассказал во время своего первого брифинге в ОП 9 июля.

Он пояснил, что Мендель намекнула на отсутствие обличительных политических тем в мемуарах, о чем ранее заявляла во время анонса.

"Как раз сегодня видел интервью Юлии Мендель одному из телеканалов, в котором она призналась, что там (в мемуарах – ред.) скандалов ожидать не стоит, потому что она уважает свои определенные обязательства перед людьми, с которыми работала, и что инсайдов не будет. Поэтому я считаю, что нам ничего комментировать не придется. Все-таки, давайте дождемся, пока книга выйдет. И что там будет написано. Если это будет касаться какого-то фактажа, то тогда уже будем выходить к вам с реакцией", – ответил Никифоров.

Читайте такжеМендель может стать внештатной советницей Ермака – СМИСергей Никифоров был назначен новым представителем президента Владимира Зеленского указом от 9 июля. С 2019 по апрель 2021 года эту должность занимала Юлия Мендель.

Пока указа о ее новом назначении на Банковой на сайте ОП нет. Хотя накануне советник руководителя Офиса Михаил Подоляк утверждал, что бывшая пресс-секретарь, вероятнее всего, станет внештатным советником Андрея Ермака.

Недавно экс-советник главы государства презентовала свою книгу "Каждый из нас-президент", которая появится в продаже 11 июля.

Мемуары посвящены политической карьере Мендель и ее видению "самоидентификации украинцев", а также роли языка в объединении нации.

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Автор: Яна Ставская