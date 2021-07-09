Бывший спикер Зеленского Юлия Мендель покинула пост в начале апреля 2021 года.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении ведущего "Украина -24" Сергея Никифорова своим пресс-секретарем.

Об этом говорится на сайте ОП.

8 июля советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал об окончании специальной юридической проверки перед подписанием трудового договора с Никифоровым.

При этом сам журналист уже ездил с Зеленским в рамках официального визита в Литву.

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Бывший спикер Зеленского Юлия Мендель покинула пост в начале апреля 2021 года, при этом она остается работать на Банковой в роли советника по международным коммуникациям.

Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

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Автор: Яна Ставская