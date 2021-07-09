Ранее в ОП утверждали, что после увольнения Мендель останется в роли советницы по международным коммуникациям.

На Банковой рассказали вероятную должность, которую выделили бывшей советнице президента Юлии Мендель.

Детали в комментарии Радио Свобода рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он заявил, что Мендель станет, вероятно, станет внештатной советницей руководителя Офиса Андрея Ермака.

"Да, этот функционал обсуждался с госпожой Юлией. И, вероятно, именно коммуникацией с иностранными СМИ будет заниматься в статусе внештатного советника госпожи Мендель", – ответил Подоляк.

Читайте такжеКива вступил в перепалку с ветераном АТО в элитном отеле Турции (видео)Ранее в ОП утверждали, что после увольнения Мендель останется в роли советницы по международным коммуникациям.

Заявление на увольнение пресс-секретарь Зеленского написала в апреле 2021 года. Тогда СМИ узнали, что это была не первая попытка Мендель покинуть ОП, однако все другие были отклонены президентом, который к ней испытывает привязанность.

На место Мендель пригласили ведущего "Украина 24" Сергея Никифорова. Новый спикер уже занял должность и даже впервые сопроводил Зеленского с официальным визитом в Литву.

Юлия Мендель пришла на Банковую вместе с Зеленским в июне 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

Недавно экс-советник главы государства презентовала свою книгу "Каждый из нас – президент", которая появится в продаже 11 июля.

Мемуары посвящены политической карьере Мендель и ее видению "самоидентификации украинцев", а также роли языка в объединении нации.

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Автор: Яна Ставская