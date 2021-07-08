С 11 июля стартует продажа мемуаров Мендель.

Издательство "Клуб семейного досуга" анонсировало появление на полках книжных магазинов и сайте книги бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель "Каждый из нас – президент".

С 11 июля стартуют продажи мемуаров Мендель по клубной цене в 199 гривень. Книга содержит 288 страниц и иметь плотную обложку. На обложке издатели решили оставить фото самого автора в костюме под синий фон.

Ценители Мендель уже сейчас могут указать электронный адресс и получить оповещение о старте продаж.

"Эта книга – попытка осмыслить украинские реалии с точки зрения украинки, рожденной в конце 1980-х, прямо перед развалом Союза. Рожденной в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным. Которая сильно почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась у западного мира, объездив десятки курсов и программ в Европе и США", – говорится в описании.

Издание собственных мемуаров экс-пресс-секретарь Зеленского анонсировала еще 1 июля. Уже через несколько дней в Facebook Мендель официально презентовала текст.

7 июля Юлия Мендель выложила один из отрывков книги в своем блоге, в котором, в частности, затронула вопрос украинского и, по ее словам, "украинского русского языка".

В комментарии журналистам во время анонса мемуаров Мендель рассказывала, что написала текст о своей работе, украинской политике и некоторых инсайдах. Главной темой книги она выделила "самоидентификацию украинцев как нации".

Юлия Мендель покинула должность пресс-секретаря в начале апреля 2021 года, при этом она остается работать на Банковой в роли советника по международным коммуникациям.

Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

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Автор: Яна Ставская