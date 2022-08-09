Демилитаризация РФ - неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности, отметили в ОП.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что полуостров Крым должен быть мировым курортом, а не военной базой для террористов.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter после сообщений о взрывах во временно оккупированном Крыму на территории аэродрома "Саки", где базируется вражеская авиация.

Подоляк подчеркнул, что демилитаризация Российской Федерации - неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности.

А насчет полуострова Крым, он подчеркнул: "Будущее полуострова Крым - быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Все только начинается".

Напомним, сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке. По данным крымских СМИ, один человек погиб и еще пятеро пострадали.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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