В Крыму после взрывов на военном объекте нет общей эвакуации.

В захваченном Россией Крыму в результате мощных взрывов в Новофедоровке на военном аэродроме погиб один человек.

Ситуация контролируемая, написал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Telegram.

"…К сожалению, один человек погиб… общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома", - поделился псевдочиновник.

Ранее сообщалось, что в Крыму в Новофедоровке произошли мощные взрывы в районе военного аэродрома, с которого во время полномасштабной войны, начатой Россией против Украины рано утром 24 февраля, самолеты оккупантов летали бомбить Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы случились из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

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