Швейцария хочет перепродать эти танки обратно в Германию, которая является их производителем.

Правительство Швейцарии приняло решение о поэтапном выводе из эксплуатации 25 основных боевых танков Leopard 2.

Таким образом Федеральный совет поддержал предложение комиссии по политике безопасности Национального совета (SiK-N), которое в дальнейшем позволит перепродать эти танки Германии. Об этом пишет SRF.

Отмечается, что 96 списанных основных боевых танков армии Leopard 2 находятся на хранении в Швейцарии. SiK-N запрашивает у большой палаты разрешить списание 25 таких танков. Комиссия хочет, чтобы танки немецкого производителя были проданы обратно.

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Федеральный совет пишет, что из этих 96 танков самой армии нужно 71. Остальные 25 можно было бы продать без ущерба для самоокупаемости.

Оружие для Украины - позиция Швейцарии

Как сообщал УНИАН, Швейцария ранее категорически отказалась поставлять Украине оружие и запретила другим странам передавать вооружение, ранее купленное у Швейцарии. Президент Швейцарии Ален Берсе заявлял, что швейцарское оружие не должно использоваться на войне в Украине.

В начале марта появилась информация, что Швейцария решила уничтожить британские зенитные ракеты Rapier, которые могли бы пригодиться украинским системам ПВО.

Законодательство Швейцарии предусматривает возможность отправить ЗРК Rapier в Украину. Для этого достаточно было бы вернуть данное оружие в страну-изготовитель и затем Британия приняла бы решение. Возврат оружия производителю не считается реэкспортом, но Швейцария даже не направила запрос в Лондон.

В апреле Ален Берсе объяснил нежелание передавать Украине оружие тем, что Швейцария не будет нарушать свои законы о нейтральном статусе государства ради этого.

Однако в мае обе палаты парламента Швейцарии - Национальный совет и Совет кантонов - поддержали изменения в закон о средствах военного назначения. Это должно позволить поставки военных материалов в Украину в будущем.

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