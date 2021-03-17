В комитете выступают за дальнейшее упрощение процедуры признания факта смерти мэров.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту утвердить назначение внеочередных выборов мэра Харькова на 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Как отметила во время рассмотрения вопроса заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии, депутат от "Слуги народа" Алина Загоруйко, накануне подкомитет рассмотрел решение Харьковского городского совета от 24 февраля о досрочном прекращении полномочий Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Она добавила, что это решение было направлено дополнительно к ходатайству секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова от 31 декабря о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы в связи со смертью Кернеса.

"Единогласно подкомитет решил предложить комитету рекомендовать Верховной Раде Украины назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье, 31 октября 2021 года", - подытожил Загоруйко.

Так, члены комитета своим голосованием поддержали предложение рекомендовать ВР назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября.

При обсуждении вопроса член комитета, первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко отметил, что в парламенте был зарегистрирован законопроект по "упрощению процедуры именно при факте смерти".

"Абсолютно не нужно ждать решения совета, чтобы признать то, что признает вся страна, весь мир по свидетельству о смерти. Но почему-то в разрезе именно объявления выборов нам надо ждать, что это должна Рада там признать. Рада может манипулировать, не признавать - это абсолютно неправильно", - подчеркнул он.

Депутат высказал мнение, что этот законопроект нужно принять как можно быстрее.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2020 года Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.

В ночь на 17 декабря Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике, где находился с сентября после подтверждения диагноза.

В связи с его смертью в Харькове должны назначить перевыборы мэра.

15 марта первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что не исключает, что на следующей пленарной неделе (30 марта - 2 апреля) Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении выборов городского головы Харькова.

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Автор: Татьяна Поляковская