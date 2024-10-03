В четверг, 3 октября, в Киев прибыл новый генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте.
Как сообщает корреспондент УНИАН, в рамках своего визита Рютте уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они провели совместную пресс-конференцию с представителями СМИ, на которой глава Альянса поблагодарил украинского лидера за приглашение:
"Это мой пятый визит в Украину с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022-го года. Вместе мы посещали Харьков, Одессу, и, конечно, провели множество встреч здесь, в Киеве".
Рютте возглавил НАТО
Как сообщал УНИАН, экс-премьер Нидерландов занял новую должность 1 октября. Он сменил на посту Йенса Столтенберга, который руководил Альянсом в течение десятилетия.
Рютте также поддерживает снятие запрета на дальнобойные удары по военным целям на территории Российской Федерации, однако возлагает принятие этих решений на лидеров стран Запада.