Новый глава НАТО поблагодарил бывшего главу Белого дома за призыв к союзникам тратить больше на оборону.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "не обеспокоен" перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом и похвалил бывшего президента США за то, что он побудил союзников тратить больше на оборону. Об этом говорится в материале The Times.

Издание отмечает, что бывший премьер-министр Нидерландов развеял опасения, что победа Трампа на выборах в США в следующем месяце сломает борьбу Киева против российского вторжения, и похвалил обоих кандидатов в президенты:

"Я смогу работать с обоими. Каким бы ни был результат выборов".

В то же время Рютте охарактеризовал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис как "фантастическую историю" и как "высоко уважаемого лидера".

"Я не волнуюсь. Оба понимают, что, в конце концов, трансатлантические отношения имеют решающее значение не только для Европы", - резюмировал новый глава НАТО.

Первые заявления Марка Рютте во главе НАТО

Новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал снятие запрета для Украины на дальнобойные удары по целям в РФ. По его словам, это право на самооборону, которое не запрещено международным правом.

Как сказал Рютте, не стоит забывать, что Украина ведет оборонительную войну, а не захватническую, а это значит, что имеет право на самооборону.

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