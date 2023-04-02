Он был на воскресной службе в храме, который освящал глава РПЦ.

Экс-нардепа, бизнесмена и священника Московского патриархата Вадима Новинского заметили в крупнейшей Русской православной церкви Цюриха.

Как сообщает "Радио Свобода", его увидели сегодня, 2 апреля, во время воскресной службы. Это был "Храм Воскресения Христова" РПЦ, который освящал глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) 15 декабря 2002 года.

Отмечается, что вокруг этой церкви висят украинские флаги и портрет президента Украины Владимира Зеленского.

Вадим Новинский - что известно

Новинский-российский и украинский бизнесмен армянского происхождения. Он был депутатом Верховной Рады Украины VII, VIII и IX созывов (2013-2022). Последний раз он прошел в парламент от партии "Оппозиционный Блок" как ее член по 57 округу (Мариуполь), был внефракционным нардепом. 6 июля 2022 года Новинский написал заявление о сложении депутатских полномочий, ВРУ поддержала это решение.

Как сообщал УНИАН 10 января, Новинского внесли в реестр госизменников движения "Честно".

Отмечается со ссылкой на заявление НАПК, что Новинский "поддерживает действия и политику РФ, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности".

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