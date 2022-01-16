Петр Порошенко также пообещал по возвращении в Украину прийти в суд, где ему должны избирать меру пресечения.

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко убежден, что для его ареста нет оснований, поэтому этого не случится после возвращения в Украину.

Об этом Порошенко заявил на брифинге в Украинском доме в Варшаве, передает LB.ua.

"Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, Зеленский не сделает этого - не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания), поэтому нечего комментировать", - сказал Порошенко.

Порошенко также пообещал прийти 17 января в Печерский райсуд, где ему должны избирать меру пресечения. Заседание суда должно начаться в 11:00.

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Также пятый президент прокомментировал обвинения в содействии финансированию террористических "ДНР" и "ЛНР", которые ему инкриминируют по угольному делу, пишет LB.ua.

"Финансировал ли я сепаратистов? У меня одно важное замечание: у нас никаких сепаратистов нет и нет конфликта на Востоке, у нас есть российская агрессия и российские солдаты. Кто их финансирует? Мистер Путин", - заявил Порошенко.

Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко сейчас находится за границей.

Пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что сейчас находится в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний.

По данным адвокатов, экс-президент должен прибыть в Украину утром 17 января (по сообщениям СМИ, в 9:00). Также они заявили, что Офис генпрокурора и суд скрывают от общественности существование постановления о задержании Порошенко для его доставки в суд.

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