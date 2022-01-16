Журналисты узнали, что прогнозируют насчет будущего заседания суда источники в штабе экс-президента.

Суд может избрать бывшему президенту Украины, нардепу и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко меру пресечения в виде домашнего ареста.

Такая мера пресечения Порошенко будет самой строгой, считают источники в штабе нардепа, сообщил Telegram-канал "Политика Страны".

"…у экс-президента не верят, что суд даст ему меру пресечения строже домашнего ареста", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеПорошенко в видеообращении подтвердил свое возвращение в Украину в понедельник (видео)Напомним, в Государственном бюро расследований 17 декабря сообщили, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с захваченной части Донбасса и содействии так называемым "ЛНР" и "ДНР".

Тогда же появилась информация, что бывший президент покинул Родину.

Следователи выяснили, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд гривень.

Политика, в частности, подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, способствовал деятельности квазиреспублик.

Поскольку уведомление о подозрении не смогли вручить нардепу лично, документ отправили по месту регистрации, месту жительства и на работу.

Правоохранители расследуют производство по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) Уголовного кодекса.

Порошенко 6 января пообещал, что вернется в Украину 17 числа.

Позже стало известно, что Печерский райсуд Киева арестовал все имущество и активы экс-президента.

В день возвращения Порошенко в Украину запланировано заседание суда, в результате которого ему должны избрать меру пресечения.

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