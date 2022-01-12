Защита Порошенко заявил, что Офис генпрокурора и суд скрывают от решение о его задержании.

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко просят суд назначить заседание по избранию ему меры пресечения на 17 января, чтобы Порошенко мог принять в нем участие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил адвокат Игорь Головань.

Он напомнил, что Порошенко должен вернуться в Украину в 9 утра 17 января.

"Почему Офис генерального прокурора и Печерский райсуд Киева скрывают, что существуют такая себе постановление о задержании Порошенко с целью его привода в суд и ходатайство от Офиса генерального прокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения", - отметил защитник.

Читайте такжеПорошенко срывает переговоры в Брюсселе: олигарх хочет защиты в деле о госизмене - PoliticoГоловань сообщил, что защита Порошенко обратилась в Печерский райсуд Киева с ходатайством, в котором говорится, что в соответствии с законодательством народного депутата о рассмотрении подобных ходатайств должны сообщить заблаговременно.

"Поэтому мы требуем от судьи Печерского суда, в производстве которого имеется ходатайство генерального прокурора, или того, кто его заменяет, назначить судебное заседание на 17 января для того, чтобы обеспечить возможность Порошенко по прибытию в Украину прибыть в суд и принять участие в судебном заседании", - заявил он.

По мнению адвоката, никаких оснований для задержания Порошенко или принудительной доставки его в суд не существует.

Он подчеркнул, что сразу после возвращения в Украину экс-президент готов добровольно прибыть в суд и требует от следственного судьи назначить судебное заседание и предоставить ему возможность в этом заседании участвовать".

В комментарии УНИАН адвокат Порошенко Илья Новиков уточнил, что вышеупомянутого ходатайства защита не видела.

"Его никто не видел, но сегодня в апелляционном суде прокурор подтвердил, что оно лежит в Печерском (суде - УНИАН). Нам его не направляли", - отметил он.

Читайте такжеНовая помощь Украине от США: западные СМИ узнали, что "светит" КиевуЗащитник также добавил, что пока неизвестно, о какой именно мере пресечения будут просить прокуроры.

"По слухам - арест", - сказал он.

Дело Порошенко - что известно

Пятый президент проходит подозреваемым по делу о госизмене. Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР", в частности, путем закупки угля у самопровозглашенных "республик" на общую сумму около 1,5 млрд грн.

По версии ГБР, закупка топлива в ОРДЛО поставила энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и "ЛДНР", подорвав экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишив возможности диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины.

Читайте такжеСоциологи узнали, каким политикам чаще всего не доверяют украинцыВ тот же день стало известно, что Порошенко покинул пределы страны. Позже он уточнил, что вернется в Украину 17 января.

Политик отметил, что намерен по прибытии "появиться в суде и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием".

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы Порошенко.

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