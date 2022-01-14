Прокуроры будут ходатайствовать об аресте экс-президента.

Заседание суда по избранию меры пресечения экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко запланировано на 11:00 17 января.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, Печерский районный суд города Киева назначил судебное заседание в уголовном производстве о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "Л/ДНР".

"В 11:00 17 января будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении.

Дело против Порошенко: что известно

17 декабря 2021 года в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу.

20 декабря в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко сообщения направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

По данным адвокатов, экс-президент должен прибыть в Украину утром 17 января.

Также они заявили, что Офис генпрокурора и суд скрывают от общественности существование постановления о задержании Порошенко для его доставки в суд.